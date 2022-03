Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist laut Sportwettenanbieter bwin im ersten Länderspiel des WM-Jahres klar favorisiert. Gegen Israel am Samstag ist das Team von Bundestrainer Hansi Flick mit einer Quote von 1,11 deutlicher Sieganwärter.

Es wäre der achte Sieg unter Flick in Folge. Im Fall eines Sieges der Israelis zahlt bwin für 10,00 Euro Einsatz 190,00 Euro zurück. Schon ein Remis wäre für Wettfans mit Quote 9,50 lukrativ.

Wahrscheinlichstes Endergebnis am Samstag in Sinsheim ist laut des Buchmachers ein 2:0-Sieg (Quote 6,00), vor einem 3:0 (6,25), einem 4:0 (8,00) oder einem 1:0 (8,25).