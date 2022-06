Nico Schlotterbeck hat in drei Länderspielen bereits zwei Strafstöße verursacht - für Hansi Flick ist er trotzdem eine "Riesenverstärkung".

München (SID) - Erst der "Arroganzanfall" gegen Israel, jetzt ein ungeschickter Zweikampf, der abermals zum Elfmeter führte: Nico Schlotterbeck hat in drei Länderspielen bereits zwei Strafstöße verursacht - für Hansi Flick ist er trotzdem eine "Riesenverstärkung".

"Das sind Sachen, die passieren", sagte der Bundestrainer über den vom künftigen Dortmunder verursachten Foulelfmeter, den der englische Kapitän Harry Kane zu seinem 50. Länderspieltor nutzte (88.). Der Treffer zum 1:1-Endstand brachte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach starker Leistung im Nations-League-Spiel um den Lohn - und Flick um den ersehnten ersten Sieg gegen einen "Großen".

"Ich mache ihm keinen Vorwurf, er hat gezeigt, dass er für uns eine Riesenverstärkung ist", betonte Flick. Dabei hatte Schlotterbeck schon bei seinem Debüt im März gegen Israel (2:0) schwer gepatzt, TV-Experte Per Mertesacker sprach danach von einem "kleinen Arroganzanfall".

Flick schätzt am 22-Jährigen gerade das scheinbar unerschütterliche Vertrauen in die eigene Stärke. "Er agiert sehr selbstbewusst im Ballbesitz - wenn er Fehler macht, was passieren kann, macht er einfach weiter. Das brauchen wir!"