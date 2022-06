Osnabrück (SID) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat sich vorzeitig für die EM-Endrunde 2023 qualifiziert. Nach einem 4:0 (2:0)-Sieg in Osnabrück gegen Ungarn ist der Titelverteidiger schon vor dem letzten Spieltag der Gruppe B nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Die Tore für die Mannschaft von DFB-Trainer Antonio di Salvo erzielten der Dortmunder Youssoufa Moukoko (17.), Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05" itemprop="name" />1. FSV Mainz 05 per Foulelfmeter (31.), Tom Krauß (76.) vom 1. FC Nürnberg und Lazar Samardzic von Udinese Calcio (90.+3).

Die letzte Qualifikations-Partie am Dienstag (18.00 Uhr ProSieben MAXX) in Lodz gegen Polen hat nun keine sportliche Bedeutung mehr. Die nächstjährige Endrunde findet in Rumänien und Georgien statt.