Trotz des jüngsten Aufschwungs ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der FIFA-Weltrangliste zurückgefallen. Das DFB-Team verschlechterte sich um einen Rang und ist nun 16. An der Spitze des am Donnerstag veröffentlichten Rankings steht weiterhin Weltmeister Argentinien vor Frankreich, Rekord-Weltmeister Brasilien und England.

Die DFB-Auswahl hatte zuletzt gegen Frankreich (2:1) und beim Einstand von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen die USA (3:1) gewonnen. Zudem gab es ein 2:2 gegen Mexiko.