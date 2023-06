Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft fällt in der am Donnerstag veröffentlichten FIFA-Weltrangliste um einen Rang auf Platz 15 zurück.

Die bedenkliche Verfassung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft spiegelt sich auch in der FIFA-Weltrangliste wieder. Die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick verlor dort einen Rang und wird nur noch auf Platz 15 notiert. Spitzenreiter in der am Donnerstag veröffentlichten Tabelle ist unverändert Weltmeister Argentinien.

Vize Frankreich und Rekordchampion Brasilien folgen weiterhin auf den Plätzen zwei und drei. England rückte vor auf Platz vier, Belgien ist nur noch Fünfter. Deutschland wurde von Mexiko verdrängt, das nun knapp drei Punkte Vorsprung hat.

Zur Spitze fehlen der DFB-Elf, die in fünf Länderspielen 2023 nur einen einzigen Sieg holte, über 207 Punkte. Sie verlor gegenüber der zuletzt veröffentlichten Rangliste über elf Zähler - in den Top-25 büßten nur der WM-Vierte Marokko und Schweden mehr ein.

Platz 15 ist allerdings kein historischer Tiefpunkt für den viermaligen Weltmeister. Vor der WM 2006 belegte der Gastgeber nur Rang 22.