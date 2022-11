Bundestrainer Hansi Flick wollte mit Blick auf die Fußball-WM in Katar Jonas Hector von einer Rückkehr in die Nationalmannschaft überzeugen.

Köln (SID) - Bundestrainer Hansi Flick wollte mit Blick auf die Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) Jonas Hector von einer Rückkehr in die Nationalmannschaft überzeugen. Der Linksverteidiger vom 1. FC Köln lehnte dies allerdings ab. Das meldete Sky am Mittwoch, Hectors Klubtrainer Steffen Baumgart bestätigte wenig später die Gespräche.

"Ich habe mich mit beiden darüber unterhalten", sagte Baumgart: "Das ist aber eine persönliche Entscheidung, die Jonas allein getroffen hat, dabei braucht er keine Hilfe. Wir sollten sie akzeptieren."

Hector hatte seine Karriere in der DFB-Auswahl im Oktober 2020 nach 43 Länderspielen offiziell beendet. Flick musste zuletzt eine bis zu 55 Namen umfassende Liste mit Kandidaten für die WM beim Weltverband FIFA einreichen.