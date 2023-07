Die deutschen Fußballerinnen werden fünf Tage vor ihrem WM-Auftakt gegen Marokko ein Trainingsspiel gegen ein männliches U15-Team des lokalen Vereins Central Coast Mariners absolvieren. Die Einheit am Mittwoch soll als Spielsimulation mit hoher Intensität dienen, wie Co-Trainer Michael Urbansky während einer Medienrunde in Wyong erklärte.

Vor dem ersten Gruppenspiel am Montag (10.30 Uhr MESZ/ZDF) in Melbourne wird die Situation beim angeschlagenen Duo Marina Hegering ( Fersenprellung) und Lena Oberdorf (Muskelverletzung im Oberschenkel) "von Tag zu Tag bewertet", die Tendenz sei positiv. Beide Spielerinnen hatten sich in der Generalprobe gegen Sambia (2:3) verletzt.

Ein besonderes Augenmerk in der Trainingsarbeit liegt nach der Niederlage gegen den Weltranglisten-77. auf Defensiv-Themen wie Konterabsicherung und Restverteidigung. Zudem feilen die Vize-Europameisterinnen verschärft an der Qualität der Standards. "Viele WM-Spiele werden eng sein, und dann ist das der 'game changer'", sagte Urbansky.