Köln (SID) - IOC-Präsident Thomas Bach hat in Lausanne mit den beiden Olympiasiegern und Bundestagsabgeordneten, Frank Ullrich (SPD) und Jens Lehmann (CDU), über eine mögliche deutsche Olympiabewerbung gesprochen. Das teilten die Politiker in einer gemeinsamen Stellungnahme nach dem Besuch am Montag beim Internationalen Olympischen Komitee mit. Bach hatte Ullrich und Lehmann eingeladen.

Bei dem Treffen sei auch "der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine" zur Sprache gekommen - und "das bewegendste Thema" gewesen. Zudem sei über die Paralympics, den Breitensport und die deutsche Sportpolitik diskutiert worden.

"Dass im Deutschen Bundestag mittlerweile zwei Olympiasieger vertreten sind, ist weltweit einmalig. Das will ich nutzen und mit Thomas Bach über einen dauerhaften Olympiastandort diskutieren", sagte Lehmann, Goldmedaillengewinner im Bahnradsport von Barcelona 1992.

Ullrich, Vorsitzender des Sportausschusses und Biathlon-Olympiasieger von Lake Placid 1980, freute sich über die Möglichkeit, sich mit Bach "über eine potenzielle Austragung von Olympischen Spielen in Deutschland" auszutauschen, von denen er "ein großer Befürworter" sei.