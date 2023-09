Im komplizierten Rennen um das Ticket für die Olympischen Spiele nimmt sich Volleyball-Kapitän Lukas Kampa ein Beispiel an Dennis Schröder und Co.

Im komplizierten Rennen um das Ticket für die Olympischen Spiele nimmt sich Volleyball-Kapitän Lukas Kampa ein Beispiel an Dennis Schröder und Co. "Wie realistisch war es, dass die Basketballer Weltmeister werden?", fragte der Zuspieler vor Beginn des Qualifikationsturniers für Paris in Rio de Janeiro. Aus ihrer Außenseiterrolle wollen die deutschen Volleyballer wie die Vorbilder aus dem Basketball überraschen.

"Ich weiß nicht, wie das Turnier ausgeht, aber der Spirit im Team ist da", sagte Kampa. Zudem habe die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) bei den vergangenen Qualiturnieren immer "ganz gut" gespielt, es habe "extrem bittere Niederlagen" gegeben.

Auf das Team von Bundestrainer Michal Winiarski wartet in Pool A unter anderem Weltmeister Italien. Weitere Gegner sind Gastgeber Brasilien, Iran, Kuba und die Ukraine, die vor dem Turnierstart allesamt in der Weltrangliste vor Deutschland (16.) stehen. Außerdem geht es gegen Tschechien und Katar. Die besten zwei Mannschaften der Gruppe sichern sich die Teilnahme an den Sommerspielen 2024.

"Wenn wir es schaffen, unseren Volleyball zu spielen, von Beginn an präsent sind und Druck auf den Gegner ausüben, sind wir eine sehr unangenehme Mannschaft und können mit den zwei großen Favoriten mehr als mithalten", sagte Libero Julian Zenger mit Blick auf die Italiener und Brasilianer. Auch die anderen Teams müssten "erstmal mit dem Druck klarkommen, jedes Spiel gewinnen zu müssen". Zum Auftakt trifft die deutsche Mannschaft am Samstag (22.00 Uhr MESZ) auf Iran.