Peking (SID) - Biathletin Franziska Preuß wird am Montag im olympischen Einzel-Rennen über 15 km (17.00 Uhr OZ/10.00 MEZ/ZDF und Eurosport) ihr Comeback feiern. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Sonntag mit. Nach einer Fußverletzung sowie einer Corona-Infektion hatte Preuß fast zwei Monate pausieren müssen.

"Ich freue mich einfach, wieder dabei zu sein und mitmischen zu können", sagte die 27-Jährige: "Natürlich bin ich sehr gespannt, was der Körper aktuell so hergibt. Ich lasse mich da jetzt mal überraschen."

Außerdem werden Denise Herrmann und Vanessa Voigt, die zum Olympia-Auftakt am Samstag beim fünften Platz in der Mixed-Staffel im Einsatz waren, sowie Vanessa Hinz, Einzel-Vizeweltmeisterin von 2020, in Zhangjiakou an den Start gehen.