Peking (SID) - Die Biathleten Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser und Roman Rees gehen am Dienstag (16.30 Uhr OZ/9.30 MEZ) im olympischen Einzel-Rennen über 20 km an den Start. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag in Zhangjiakou mit. Für Rees wird es der erste Einsatz in einem olympischen Rennen.

"Es wird ein schweres und wechselhaftes Rennen", sagte Rees und nahm sich eine Top-Ten-Platzierung vor. Für Doll, der mit der Mixed-Staffel am Samstag auf Platz fünf gelandet war, ist es das zweite Antreten in Zhangjiakou. "Das wird ganz anders als die sechs Kilometer in der Mixed-Staffel", sagte Doll: "Das Einzel muss man sich gut einteilen."

Auf dem Schießstand habe er sich "maximal zwei Fehler" als Ziel gesetzt, "dann hat man Chancen, vorne mitzukämpfen", betonte Doll. Der 31-Jährige hatte zuletzt den Massenstart in Antholz und damit das letzte Rennen vor den Olympischen Spielen gewonnen.

Kühn will sich nach seiner Corona-Infektion nicht zu viel Druck machen. "Nachdem die ersten Tests hier negativ ausgefallen sind, kann ich das Ganze relativ entspannt angehen", sagte der Sprint-Sieger von Hochfilzen.

Der gute Schütze Lesser hofft am Dienstag derweil auf eine Überraschung. "Ich weiß, dass im Einzel die Chancen sehr gut stehen, erfolgreich zu sein. Die Grundform stimmt eigentlich ganz gut", sagte der 33-Jährige. Aufgrund der Bedingungen warte allerdings "ein hartes Stück Arbeit" auf die Athleten.