Peking (SID) - Biathlon-Star Johannes Thingnes Bö hat der Wintersportnation Norwegen am Freitag einen olympischen Rekord beschert. Mit seinem Sieg im Massenstartrennen sorgte der nunmehr vierfache Triumphator von Peking für das 15. norwegische Gold bei den Spielen in China. Nie zuvor in der Geschichte der Winterspiele seit der Premiere 1924 in Chamonix hatte eine Nation so viele Goldmedaillen bei einer Austragung gewonnen.

Auch das zuvor beste Ergebnis bei Olympischen Winterspielen geht auf das Konto der Skandinavier. Norwegen gewann 2018 in Pyeongchang den Medaillenspiegel mit 14 Gold, 14 Silber und 11 Bronze vor Deutschland (14-10-7). Neben Norwegen und Deutschland hat nur Kanada bei den Heimspielen in Vancouver 2010 14-mal Gold geschafft.

Die Nationen mit den meisten Goldmedaillen bei einzelnen Winterspielen:

Norwegen 15 (2022 in Peking)

Norwegen 14 (2018 Pyeongchang)

Deutschland 14 (2018 Pyeonchang)

Kanada 14 (2010 Vancouver)

Norwegen 13 (2002 Salt Lake City

UdSSR 13 (1976 Innsbruck)

Deutschland 12 (1998 Nagano)

Deutschland 12 (2002 Salt Lake City)