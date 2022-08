Köln (SID) - Der deutsche Kajak-Vierer der Männer hat bei der Rennsport-WM im kanadischen Halifax Gold über die 500 m verpasst. Die Tokio-Olympiasieger Max Rendschmidt, Tim Liebscher und Max Lemke mussten sich zusammen mit Jacob Schopf, Nachfolger von Ronny Rauhe, mit Silber begnügen. Den Sieg feierte der spanische Vierer, den das deutsche Boot in Tokio im vergangenen Jahr noch hinter sich gelassen hatte.

Eine Enttäuschung erlebten der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel und Tim Hecker über die künftig olympische 500-m-Distanz. Das Duo, das in Tokio Olympia-Bronze gewonnen hatte, fuhr im Canadier-Zweier (C2) am Podest vorbei und wurde nur Vierter. Deutlich an den Medaillen vorbei rauschte zudem der Kajak-Vierer der Frauen als Sechste.

Besser lief es im Canadier-Einer: Nico Pickert sprintete über die nicht-olympischen 200 m zu Silber.