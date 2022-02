Die Entscheidung über die Suspendierung der russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa fällt am Montagmorgen deutscher Zeit.

Peking (SID) - Die Entscheidung über die Suspendierung der russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa bei den Olympischen Winterspielen in Peking fällt am Montagmorgen deutscher Zeit. Gegen 7.00 Uhr MEZ (14.00 Uhr Ortszeit) werde der Urteilsspruch bekannt gegeben, teilte der Internationale Sportgerichtshof CAS am Sonntag nach einer gut fünfeinhalbstündigen Anhörung der 15-Jährigen mit.

Somit entscheidet sich einen Tag vor dem Beginn des Einzelwettbewerbs, ob die des Dopings verdächtige Walijewa im Kurzprogramm an den Start gehen darf. Die Anhörung per Videokonferenz endete gemäß CAS-Mitteilung erst um 2.10 Uhr morgens Ortszeit.

Walijewas Suspendierung nach einem positiven Dopingtest auf die verbotene Substanz Trimetazidin vom 25. Dezember war in Peking von der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA aufgehoben worden. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA gingen gegen die Entscheidung in Berufung.

Das Ergebnis der Probe war erst am 8. Februar angekommen, einen Tag nach dem russischen Sieg im Mannschaftswettbewerb.