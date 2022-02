Peking (SID) - Curling-Olympiasieger USA ist bei den Winterspielen in Peking im Halbfinale gescheitert und spielt vier Jahre nach dem Triumph von Pyeongchang nur um Bronze. Die Amerikaner unterlagen am Donnerstag in der Vorschlussrunde mit 4:8 gegen Großbritannien, das bislang nur einmal den Titel holte - 1924 bei der Olympia-Premiere in Chamonix/Frankreich.

Die Briten treffen am Samstag (07.05 Uhr MEZ/14.05 OZ) zum Turnierabschluss auf Schweden. Der Weltmeister, der in Pyeongchang Silber holte, schaltete Kanada mit 5:3 aus. Das Spiel um Bronze findet bereits am Freitag (07.05 Uhr MEZ/14.05 OZ) statt.