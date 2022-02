Noch ohne den dreimaligen Olympiasieger Eric Frenzel, der auch am Dienstag positiv getestet wurde, gehen dieKombinierer in ihren ersten Wettkampf.

Köln (SID) - Noch ohne den dreimaligen Olympiasieger Eric Frenzel, der auch am Dienstag corona-positiv getestet wurde, gehen die deutschen Kombinierer in ihren ersten Olympia-Wettkampf. Im Springen von der Normalschanze ab 9.00 Uhr deutscher Zeit und in der Langlauf-Loipe über 10 km drei Stunden später ruhen die Hoffnungen vor allem auf Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger und Julian Schmid.

Nach den Erfolgen in den Einer-Konkurrenzen durch Johannes Ludwig und Natalie Geisenberger wollen die deutsche Rodler ihre Dominanz auch im Doppelsitzer unterstreichen. Tobias Wendl und Tobias Arlt jagen ihr fünftes gemeinsames Olympia-Gold, auch die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken rechnen sich gute Chancen aus. Die Läufe im Yanqing Sliding Centre starten um 13.20 Uhr und 14.35 Uhr.

Lena Dürr hat im Slalom der Frauen (3.15/6.45) die wohl größte Chance auf eine deutsche Alpin-Medaille. Alle Augen richten sich auf Mikaela Shiffrin, die US-amerikanische Dominatorin war im Riesenslalom nach einem Patzer überraschend ohne Medaille geblieben.