Köln (SID) - Die deutschen Biathlon-Männer haben in der Staffel nur knapp eine Olympiamedaille verpasst, nun sind die Frauen an der Reihe. Das Quartett mit Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Vanessa Voigt nimmt ab 8.45 Uhr MEZ die 4x6 km in Angriff. Zum Favoritenkreis gehört das Quartett nicht, dennoch ist eine Medaille das erklärte Ziel.

Nach dem sensationellen Staffelsilber steht bei den Winterspielen von Peking für die deutschen Skilangläuferinnen die "Kür" auf dem Programm. Im Teamsprint, der um 8.15 Uhr MEZ beginnt, gehören die Klassik-Spezialistinnen Katharina Hennig und Katherine Sauerbrey zu den Medaillenkandidatinnen und wollen nach eigenen Angaben wieder "kämpfen wie die Schweine".

Bislang sind die deutschen Alpinen bei den Winterspielen leer ausgegangen, Linus Straßer will das ändern. Im Slalom kann die DSV-Hoffnung als erster deutscher Skirennläufer seit dem Doppel-Gold von Markus Wasmeier 1994 eine Olympiamedaille gewinnen. Auch Alexander Schmid und Julian Rauchfuss sind dabei, die Läufe beginnen um 3.15 und 6.45 MEZ. Straßer erwartet ein "sehr interessantes, sehr enges Rennen".

Kurze Anreise für Bayern München: Im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League tritt der deutsche Fußball-Rekordmeister vor vollem Haus bei Red Bull Salzburg an. Als Titelkandidat ist das Team von Trainer Julian Nagelsmann in Österreich der klare Favorit, los geht es um 21.00 Uhr. Zeitgleich ist Teammanager Jürgen Klopp mit dem englischen Spitzenklub FC Liverpool bei Italiens Meister Inter Mailand gefordert.