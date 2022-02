Präsident Franz Steinle hat für den Deutschen Skiverband (DSV) ein positives Fazit der Olympischen Spiele in Peking gezogen.

Peking (SID) - Präsident Franz Steinle hat für den Deutschen Skiverband (DSV) ein positives Fazit der Olympischen Spiele in Peking gezogen. "Wir hatten als Zielvorgabe elf bis 15 Medaillen. Wir haben zehn erreicht und hatten einige vierte Plätze, insbesondere bei den Alpinen. Hinzu kam die Disqualifikation im Mixed-Team der Skispringer. Unter dem Strich können wir daher schon sagen, dass wir die Ziele erreicht haben", sagte Steinle am Samstag in Zhangjiakou.

Als positive Überraschung hob Steinle den Skilanglauf hervor, in dem Katharina Hennig und Victoria Carl Gold im Teamsprint und die Frauen-Staffel zudem Silber gewonnen hatten. "Sensationell, was die Mädels da geleistet haben. Der deutsche Skilanglauf befindet sich in einem Aufwärtstrend", sagte Steinle.

Dem gegenüber stand der Männer-Bereich im Biathlon. "Da haben wir nicht die erhofften zwei Medaillen geholt, mit denen wir schon spekuliert haben. Insofern sind wir dort nicht ganz zufrieden", sagte der DSV-Chef.

Auch dem Gastgeber stellte Steinle ein gutes Zeugnis aus. Peking habe sich bezüglich der Organisation und der Sportstätten "hervorragend präsentiert - das wird auch von den Sportlern, Trainern und Betreuern so widergespiegelt."