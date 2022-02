Peking (SID) - Russlands Eishockey-Team ist mit einem Sieg in die Operation zehntes Olympia-Gold gestartet. Der Goldmedaillengewinner von 2018 gewann zum Auftakt des Männerturniers bei den Winterspielen in Peking 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) gegen die Schweiz. Der Favorit, der in China wegen des Dopingskandals von Sotschi 2014 unter dem Namen seines Olympischen Komitees ROC startet, hatte vor vier Jahren mit 4:3 nach Verlängerung im Finale gegen die deutsche Mannschaft triumphiert.

Die Schweiz.r, die in Pyeongchang im Achtelfinale gegen die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ausgeschieden waren, gerieten unglücklich in Rückstand. 2,7 Sekunden vor der ersten Drittelsirene lenkte Enzo Corvi einen Schuss von Anton Slepyschew ins eigene Tor (20.). Fabrice Herzog vergab die größte Chance zum Ausgleich, als er am leeren Tor vorbeischoss (57.).

Nächster Gegner der Russen, die noch acht Olympiasieger von 2018 im Team haben, ist am Freitag in der Gruppe B Olympia-Neuling Dänemark. Die DEB-Auswahl startet am Donnerstag (21.10 Uhr OZ/14.10 MEZ/ZDF und Eurosport) in der Gruppe A gegen Kanada ins Turnier. Wie schon in Pyeongchang fehlen die Stars aus der nordamerikanischen Profiliga NHL.