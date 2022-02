Peking (SID) - Schwedens Eishockey-Team hat seine Ansprüche auf die zehnte Olympiamedaille unterstrichen. Der Olympiasieger von 1994 und 2006 besiegte zum Auftakt der Vorrundengruppe C in Peking Lettland mit 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Dabei begannen die Tre Kronor, die vor vier Jahren in Pyeongchang im Viertelfinale an der deutschen Mannschaft gescheitert waren, stark, gerieten am Ende aber noch gehörig ins Schwitzen.

Lucas Wallmark (10./34.) und Anton Lander (21.) brachten die Schweden, die zuletzt 2014 in Sotschi Silber gewonnen hatten, mit 3:0 in Führung. Für die Letten, die zum sechsten Mal an den Olympischen Spielen teilnehmen, verkürzten Renars Krastenbergs (37.) und Nikolajs Jelisejevs (47.). Torhüter Lars Johansson hielt den knappen Sieg mit mehreren starken Paraden fest.