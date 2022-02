David Wolf hat seinen Job als Kabinen-DJ der Nationalmannschaft abgegeben, Olympia-Neuling Marco Nowak übernimmt in Peking die Musikauswahl.

Peking (SID) - Silberheld David Wolf hat seinen Job als Kabine.-DJ der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft abgegeben, Olympia-Neuling Marco Nowak übernimmt bei den Spielen in Peking die Musikauswahl. "Tipps kriegt er genügend", sagte der Mannheimer Stürmer Wolf, einer von zehn verbleibenden Silbermedaillengewinnern von 2018, vor dem Auftaktspiel am Donnerstag (14.10 Uhr MEZ/ZDF und Eurosport) gegen Kanada und fügte grinsend an: "Es ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben."

Vor vier Jahren hatte Wolf in Pyeongchang die Stimmung im Team angeheizt. Für Nowak, Verteidiger der Düsseldorfer EG, sind es nach den Weltmeisterschaften 2019 und 2021 die ersten Olympischen Spiele. Nicht verändert ist das Motto: Die Worte "Glaube, Wille, Leidenschaft" prangen wie in Südkorea in der Kabine. Die WhatsApp-Gruppe "Mission Gold" heißt nun "Olympia 2022, aber mit ganz vielen Goldmedaillen drin", wie Angreifer Marcel Noebels verriet.