Titelverteidiger Russland kommt beim olympischen Eishockey-Turnier in Peking noch nicht so richtig in Schwung.

Peking (SID) - Titelverteidiger Russland kommt beim olympischen Eishockey-Turnier in Peking noch nicht so richtig in Schwung. Nach dem 1:0 gegen die Schweiz mühte sich der Favorit gegen Olympia-Neuling Dänemark zu einem 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)-Sieg. Pawel Karnauchow (29.) brachte den Olympiasieger von Pyeongchang, der in China seine zehnte Goldmedaille anpeilt, in Führung. Sechs Sekunden vor Schluss traf Kirill Semjonow ins leere Tor.

Wegen des Dopingskandals von Sotschi 2014 tritt das Team unter dem Namen des Russischen Olympischen Komitees (ROC) an. Weil die Stars aus der NHL fehlen, gilt die Auswahl aus der russischen KHL als heißester Goldanwärter. Am Samstag (14.10 Uhr MEZ) ist Tschechien der letzte Gegner in der Vorrundengruppe B. Dänemark hatte zum Auftakt überraschend 2:1 gegen die Tschechen gewonnen.