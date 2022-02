Peking (SID) - Weltmeister Christopher Grotheer hat im ersten von vier Läufen die Hoffnung auf Deutschlands erste olympische Skeleton-Medaille im Männer-Bereich genährt. Der Oberhofer stellte im Yanqing Sliding Centre in exakt 60 Sekunden einen Bahnrekord auf und führt das Klassement vor Sotschi-Olympiasieger Alexander Tretjakow (ROC/+0,36 Sekunden) und dem mitfavorisierten Chinesen Yan Wengang (+0,43) an.

Vor dem zweiten Lauf am frühen Donnerstagmorgen deutscher Zeit (4.00 Uhr MEZ/11.00 Uhr OZ) mischen auch die weiteren deutschen Starter gut mit: Der frühere Vizeweltmeister Axel Jungk (Oberbärenburg), der wegen eines zunächst positiven Coronatests nach seiner Ankunft in Peking um seinen Start hatte zittern müssen, belegte den fünften Rang (+0,50). Alexander Gassner folgte auf Position neun (+0,87). Der Winterberger hatte die vorolympischen Tests in China im vergangenen November gewonnen.

Wenn die deutschen Männer die erste Medaille der Olympia-Geschichte gewinnen wollen, brauche es "Konstanz", hatte Bundestrainer Christian Baude im Vorfeld prognostiziert: "Das wird der Schlüssel sein." Grotheer bewies eben diese im ersten Lauf und fand eine fast perfekte Linie. Lediglich nach der Zielkurve erwischte der 29-Jährige wie fast alle Piloten eine Bande.

Der sechsmalige Weltmeister Martins Dukurs aus Lettland liegt nach einer unruhigen Fahrt auf Platz sechs 0,62 Sekunden zurück. Yun Sungbin (Südkorea), Olympiasieger von Pyeongchang 2018, hatte als 13. des ersten Laufs große Probleme (+1,26 Sekunden).