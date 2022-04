Köln (SID) - Die deutsche Florettfechterin Anne Sauer hat den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere gefeiert. Die 31-Jährige setzte sich am Ostersonntag in Belgrad knapp mit 15:14 im deutschen Finalduell gegen Olympia-Teilnehmerin Leonie Ebert durch. Zuvor hatte Sauer in der Runde der letzten Vier Tokio-Gewinnerin Lee Kiefer aus den USA bezwungen.