Peking (SID) - Bob-Dominator Francesco Friedrich (Oberbärenburg) sieht die knifflige Kurve 13 im olympischen Eiskanal von Yanqing nicht als das "mega Problem". Das sagte der Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang nach den ersten offiziellen Trainingseinheiten im Zweierschlitten in China.

"Natürlich kostet es Zeit, wenn man das nicht ordentlich löst und vernünftig rausfährt. Aber wir kriegen da nur eine Bande. Die Stelle ist nicht der Scharfrichter. Der Scharfrichter sind eher alle zwölf Kurven davor", sagte der deutsche Fahnenträger.

Auch Vizeweltmeister Johannes Lochner (Stuttgart) bezeichnete die Passage, bei der Weltmeisterin Julia Taubitz im Rodelrennen bei einem Sturz all ihre Medaillenchancen verloren hatte, "als nicht so schlimm". Etwa fünf Hundertstel könne man in der Ausfahrt der Kurve verlieren, "da kommt keiner so richtig sauber durch", ergänzte der 31-Jährige.

Die Männer bestreiten am Montag die ersten zwei ihrer vier Läufe im kleinen Schlitten, die Medaillen werden am Dienstag vergeben. Friedrich gilt dabei als der große Favorit: Der 31 Jahre alte Sachse kann bei Triumphen im Zweier und Vierer nach olympischen Goldmedaillen mit Andre Lange, dem erfolgreichsten Bob-Piloten der Geschichte, gleichziehen.