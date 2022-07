Köln (SID) - Das Internationale Olympische Komitee ( IOC) hat den Athleten aus der Ukraine weitere Hilfe versichert. Dies bestätigte IOC-Präsident Thomas Bach am Sonntag bei einem Besuch in Kiew, wo er mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyi zusammentraf.

"Wir unterstützen sie so, dass wir sie bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris und bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina-Milano sehen können. Die ukrainische Flagge wird hoch fliegen", sagte Bach: "Das IOC wird den Fonds, den wir gleich zu Beginn der russischen Invasion in der Ukraine eingerichtet haben, von 2,5 Millionen Dollar auf 7,5 Millionen Dollar verdreifachen."

Selenskyi zeigte sich dankbar für die zusätzliche Unterstützung. "Die russische Invasion ist für den ukrainischen Sport ein schwerer Schock", so der 44-Jährige. Athleten hätten sich "den ukrainischen Streitkräften angeschlossen, um unser Land zu verteidigen."

An der zu Beginn des Angriffskrieges ausgesprochenen IOC-Empfehlung an die internationalen Sportverbände, russische und belarussische Sportler und Sportlerinnen zu sperren, möchte Bach weiter festhalten. Dies habe das IOC gegenüber Staatspräsident Selenskyi "versichert". Es sei "noch nicht an der Zeit, diese Empfehlung aufzuheben", so Bach.

Diese Entscheidung begrüßte Selenskyi. "Während Russland versucht, das ukrainische Volk zu zerstören und andere europäische Länder zu erobern, haben seine Vertreter keinen Platz in der internationalen Sportgemeinschaft", sagte der ukrainische Staatspräsident.