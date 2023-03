Die verspätete 140. Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Mumbai soll vom 15. bis 17. Oktober stattfinden.

Köln (SID) - Die verspätete 140. Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Mumbai soll vom 15. bis 17. Oktober stattfinden. Den Termin gab das IOC am Montag bekannt. Zuvor tagt die Exekutive der Ringe-Organisation um Präsident Thomas Bach in der indischen Metropole (12./13. Oktober).

Ursprünglich sollte in Mumbai über die Vergabe der Winterspiele 2030 abgestimmt werden. Das IOC verlegte die Entscheidung aber nach einem Report der Vergabe-Kommission auf 2024. Der Bericht hatte mit Blick auf den Klimawandel und die Nachhaltigkeit erweiterte Vorgaben und Anforderungen an einen möglichen Ausrichter von Winterspielen formuliert. Unter anderem soll ein Bewerber an Austragungsorten von Schneewettbewerben zur Olympia-Zeit eine Temperatur von unter null Grad über einen Zeitraum von zehn Jahren nachweisen.

Ein wesentlicher Programmpunkt in Mumbai könnte die Entscheidung über die Sportarten sein, die bei den Sommerspielen 2028 zum Olympia-Programm zählen. Boxen und Gewichtheben, aber auch der Moderne Fünfkampf gelten als gefährdet.