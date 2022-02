Norwegens Skilanglauf-Königin Therese Johaug wird am Sonntag im "Marathon" über 30 Kilometer das letzte olympische Rennen ihrer Karriere bestreiten.

Peking (SID) - Norwegens Skilanglauf-Königin Therese Johaug wird am Sonntag im "Marathon" über 30 Kilometer das letzte olympische Rennen ihrer Karriere bestreiten. Das erklärte die 33-Jährige am Freitag auf einer Pressekonferenz. "Natürlich ist das ein bisschen traurig", sagte die 14-malige Weltmeisterin.

Wann genau Johaug ihre Karriere beenden wird, steht noch nicht fest. "Darüber werde ich nach der Saison nachdenken. Der Langlauf ist seit fünfzehn Jahren mein Leben. Ich habe an drei Olympischen Spielen teilgenommen und weiß, dass es für mich keine Spiele mehr geben wird. Es ist seltsam, aber gleichzeitig genieße ich jede Sekunde hier", sagte Johaug.

Johaug hat in Peking bislang Gold im Skiathlon sowie über 10 km klassisch gewonnen, es waren ihre ersten Olympiasiege seit dem Staffel-Gold 2010 in Vancouver. 2018 in Pyeongchang hatte sie wegen einer Dopingsperre nur zugeschaut, eine Lippencreme gegen Sonnenbrand war ihr zum Verhängnis geworden.