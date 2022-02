Peking (SID) - Ski-Freestyle-Star Eileen Gu hat nach ihrem Olympiasieg im Big-Air-Wettbewerb einen weiteren Triumph bei den Winterspielen in Peking knapp verpasst. Die favorisierte 18 Jahre alte Doppelweltmeisterin, die gebürtig aus Kalifornien stammt, aber für China startet, gewann im Slopestyle-Wettbewerb mit 86,23 Silber.

Mathilde Gremaud aus der Schweiz flog mit 86,56 Punkten zu Gold. Vor vier Jahren hatte die 22-Jährige in Pyeongchang Platz zwei belegt. Bronze ging an Kelly Sildaru (82,06), die Estland die erste olympische Medaille bei Winterspielen außerhalb von Skilanglauf-Wettkämpfen sicherte.

"Ich wollte unbedingt auf das Podest, deshalb bin ich einfach erleichtert", sagte Gu: "Ich repräsentiere hier draußen mich und den Sport vor all den Leuten. Es macht mich stolz, dass ich in der Lage bin, so einen Lauf hinzulegen und den Leuten zu zeigen, was unter Druck möglich ist."

Mit einem furiosen letzten Lauf hatte sich Gu nach einem soliden ersten Durchgang und einem Sturz im zweiten Run noch auf das Podest geschoben. Am Ende fehlten ihr ganze 0,34 Zähler zum zweiten Olympiasieg.

Die einzige deutsche Starterin Aliah Delia Eichinger (St. Oswald) hatte das Finale als 17. verpasst. Gu hat in der Halfpipe (ab Donnerstag) noch eine weitere Medaillenchance.