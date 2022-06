Balve (SID) - Keine Showtime in der Kür-Entscheidung der deutschen Dressur-Meisterschaften in Balve: Die zweimalige Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider, die mit ihrem Spitzenpferd Showtime am Samstag souverän den Titel im Grand Prix Special gewonnen hatte, gönnt dem 16-jährigen Wallach eine Auszeit. "Wir haben gesehen, was wir sehen mussten", sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu dem Fachmagazin St. Georg.

Showtime ging in Balve sein erstes Turnier seit Olympia im Sommer 2021 in Tokio. In der Zwischenzeit habe er unter anderem eine leichte Verletzung auskurieren müssen, erklärte Dorothee Schneider in Balve. Sie startet mit ihrem Zweitpferd Faustus in der Kür.

Beim CHIO Ende Juni in Aachen müssen die Spitzenpferde drei Prüfungen in der Fünf-Sterne-Wertung gehen (Grand Prix, Grand Prix Special, Grand Prix Kür). Dort soll dann auch wieder Showtime am Start sein. Im Anschluss an den CHIO nominiert der Dressurausschuss die Equipe für die Weltreiterspiele im August in Herning/Dänemark.