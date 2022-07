Die Großsporthalle in Rüsselsheim ist am 15. Oktober Schauplatz der Qualifikation für die Kunstturn-Weltmeisterschaften Anfang November in Liverpool.

Hamburg (SID) - Die Großsporthalle in Rüsselsheim ist am 15. Oktober Schauplatz der Qualifikation für die Kunstturn-Weltmeisterschaften Anfang November in Liverpool. Die Frauen gehen ab 12.30 Uhr, die Männer ab 16.30 Uhr an die Geräte.

Bei den Welttitelkämpfen in der britischen Metropole werden bereits die ersten Olympia-Tickets für Paris 2024 vergeben. Bei der WM 2020 im japanischen Kitakyushu hatte die Chemnitzerin Pauline Schäfer-Betz am Schwebebalken die Silbermedaille gewonnen.