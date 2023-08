Die Triathletinnen Laura Lindemann und Nina Eim haben fast ein Jahr vor Beginn vorzeitig ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Paris gelöst.

Die Triathletinnen Laura Lindemann und Nina Eim haben fast ein Jahr vor Beginn vorzeitig ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Paris gelöst. Lindemann kam beim Testevent an der Seine über die Olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) auf Rang drei, auf Siegerin Beth Potter aus Großbritannien fehlten lediglich 20 Sekunden. Auch Eim schaffte als Sechste die von der Deutschen Triathlon Union (DTU) geforderte Top-Acht-Platzierung.

Das deutsche Duo muss jetzt nur noch gemäß Kriterien des Weltverbandes im Individual Olympic Qualification Ranking Ende Mai 2024 eine Platzierung unter den ersten 30 einnehmen. "Rang drei bedeutet mir so viel, und es ist eine große Erleichterung, die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu solch einem frühen Zeitpunkt des Qualifikationszeitraums erreicht zu haben", sagte die WM-Dritte Lindemann: "Ich bin sehr glücklich."

Die deutsche Meisterin Lisa Tertsch verpasste als Neunte ein vorzeitiges Olympia-Ticket knapp, Lena Meißner und Marlene Gomez-Göggel kamen nicht unter die besten 20. "Es war meiner Meinung nach das beste Rennen auf der Olympischen Distanz der deutschen Athletinnen seit Jahren, was die Leistungsstärke der gesamten Mannschaft angeht", sagte Chef-Bundestrainer Thomas Moeller. Am Freitag kämpfen die deutschen Männer beim Testevent in Paris um ihre vorzeitigen Olympiatickets.