Köln (SID) - Skicrosserin Daniela Maier hat überrascht auf die Aberkennung ihrer in Peking gewonnenen Bronzemedaille reagiert. Sie sei außerdem "gespannt, was nach dem stattgegebenen Einspruch nun passiert", wird die 25-Jährige in einer Mitteilung des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) zitiert: "Ich erlebe so eine Situation zum ersten Mal und werde jetzt zusammen mit dem DSV und dem DOSB alle juristischen Mittel prüfen."

Die zuständige Kommission des Internationalen Ski-Verbandes FIS hatte einem Protest des Schweizer Skiverbandes Swiss Ski gegen das Resultat des Rennens am 17. Februar stattgegeben. Bronze erhält damit die Schweizerin Fanny Smith, die nach dem Finale wegen Behinderung von Maier von der Jury auf den vierten Platz zurückgestuft worden war.