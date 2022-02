Peking (SID) - Snowboard-Superstar Shaun White wird seine Karriere wie erwartet nach den Olympischen Winterspielen in Peking beenden. Dies bestätigte der 35-Jährige am Samstag im Rahmen einer Pressekonferenz des US-Teams in Peking. Zuvor strebt er im Falle einer erfolgreichen Qualifikation im Halfpipe-Finale am Freitag seinen vierten Olympiasieg an.

Der Goldmedaillengewinner von 2006, 2010 und 2018 begründete seinen Entschluss mit "kleinen Zeichen" seines Körpers: "Mal ist es dies, mal jenes, lauter Kleinigkeiten die mir wertvolle Trainingszeit nehmen", sagte er. Auch die zunehmende Entwicklung anderer, deutlich jüngerer Fahrer habe seine Entscheidung beeinflusst.

In dem Wissen, dass immer mehr Konkurrenten längst auf seinem Niveau agieren, sei bereits die Qualifikation für seine fünften Winterspiele ein Erfolg für ihn gewesen, sagte White. Nur 2014 in Sotschi hatte er eine olympische Medaille verpasst.

Schon bei seiner Nominierung im Januar hatte der Kalifornier seinen Rücktritt nach den Spielen angedeutet. "Ich möchte diesen Ausdruck nicht von der Dokumentation über Michael Jordan klauen, aber das wird mein 'letzter Tanz'", sagte White damals: "Es ist eine Bonusrunde, etwas, was ich nicht erwartet hätte."

Seine Olympia-Teilnahme hatte zuvor nicht als sicher gegolten. Ende Dezember litt White an COVID-19, in der US-internen Rangliste lag er nur auf dem vierten und damit letzten Quotenplatz. Erst beim letzten Halfpipe-Weltcup vor Olympia in Laax fand er als Dritter wieder zu alter Form.