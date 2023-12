Für Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat die erfolgreiche Titelverteidigung bei den Spielen von Paris im Jahr 2024 höchste Priorität. "Es ist meiner Meinung wahrscheinlich das größte Ereignis des Jahres, weil die Olympischen Spiele nur alle vier Jahre stattfinden", sagte der Hamburger am Rande des United Cups in Sydney: "In dieser Hinsicht ist es etwas Besonderes."

Er freue sich sehr auf das Event, führte Zverev, der 2021 in Tokio etwas überraschend die Goldmedaille gewonnen hatte, aus: "Ich denke, die Olympischen Spiele sind immer etwas ganz Besonderes."

Dennoch will Zverev im kommenden Jahr auch wieder bei den Grand Slams angreifen, um sich endlich seinen ersten Major-Titel zu sichern. Im vergangenen Jahr sei er nach seiner schweren Knöchelverletzung ohne Sieg-Ambitionen zu den Australian Open, dem ersten Grand Slam des Jahres, gefahren, sagte Zverev: "Das habe ich jetzt hinter mir gelassen."

Er sei nun "die Nummer sieben der Welt", führte er aus: "Ich habe im letzten Jahr ein paar Titel gewonnen und dabei auch einige große Spieler geschlagen. Ich kann mich darauf freuen, wieder ein Herausforderer zu sein."

Derzeit bestreitet der 26-Jährige unter anderem an der Seite von Rückkehrerin Angelique Kerber, die nach rund anderthalb Jahren Baby-Pause ihr Comeback auf der Tour feiert, mit dem deutschen Team den United Cup in Australien.