Die olympische Bewegung spendet eine Million Dollar für die Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien.

Köln (SID) - Die olympische Bewegung spendet eine Million Dollar (ca. 937.000 Euro) für die Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien. Mit dem Geld sollen die olympische Gemeinschaft, Geflüchtete und Heimatlose in den betroffenen Gebieten unterstützt werden. Das gaben das Internationale Olympische Komitee (IOC), das Olympische Komitee Asiens (OCA), die Komitees Europas (EOC) und die olympische Stiftung für Flüchtlinge (ORF) am Freitag bekannt.

"Wir haben mit großer Bestürzung vom tragischen Verlust vieler Leben und der großen Zerstörung gehört. Ich habe mit den NOK-Präsidenten der Türkei und Syriens gesprochen. Sie haben mir von der großen Auswirkung berichtet. Leider sind auch viele Athleten und Mitglieder der olympischen Gemeinschaft unter den Opfern", sagte IOC-Präsident Thomas Bach.

Die vorläufige Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Erdbeben vom Montag stieg am Freitag auf beinahe 23.000.