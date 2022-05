Köln (SID) - Im Bemühen um Gleichberechtigung hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) in Zusammenarbeit mit weltweiten Fachsportverbänden ein neues Programm zur Förderung der Trainerinnen-Ausbildung aufgelegt. Die olympische Solidaritäts-Bewegung stellt für das Programm "WISH" (Women in Sport High Performance) eine Million Dollar an Fördermitteln zur Verfügung.

Wie das IOC mitteilte, sollen im Zeitraum bis 2024 in dem 21-monatigen Programm rund 100 Trainerinnen auf dem Weg in den Spitzensport unterstützt werden. Die ersten 22 Coaches aus 20 Nationalen Olympischen Komitees und sieben Sportarten (Rodeln/Bob, Radsport, Rudern, Rugby, Tennis und Ringen) haben ihren Lehrgang in dieser Woche begonnen.