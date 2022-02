Peking (SID) - Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein hat von ihrem Einsatz als deutsche Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Peking geschwärmt. "Ich weiß nicht, wann ich geschlafen habe. Ich genieße den Moment immer noch", sagte die Berlinerin nach dem 3000-m-Rennen am Samstag. Olympiasieger gebe es ganz, ganz viele, sagte Pechstein: "Fahnenträger nicht so viele. Ich bin ganz stolz, dass ich in dem erlesenen Kreis dabei sein darf."

Pechstein belegte auf ihrer Nebenstrecke in 4:17,16 Minuten zwar den 20. und letzten Rang. Mit ihrer achten Teilnahme an Olympischen Winterspielen feierte sie dennoch einen Rekord.

Die 49-Jährige war am Freitagabend an der Seite von Bob-Ass Francesco Friedrich vor dem "Team D" ins Nationalstadion einmarschiert. Auf dem Eis ist sie erst wieder am Schlusswochenende im Massenstart (19. Februar) im Einsatz.