Rom (SID) - Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia ist zurück im Training und wird wohl an den Winterspielen in Peking (bis 20. Februar) teilnehmen können. "Ich stehe wieder auf Skiern, mir fehlen die Worte", schrieb die Italienerin am Freitag auf Instagram, nachdem sie sich vor weniger als zwei Wochen beim Super-G in Cortina d'Ampezzo eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte.

Bei dem Sturz in ihrem Heimrennen am 23. Januar hatte sich Goggia das Gelenk verstaucht, das vordere Kreuzband angerissen sowie einen kleinen Bruch im Wadenbein erlitten. Kurz nach ihrer Verletzung hatte sie angekündigt, alles zu tun, um in Peking dabei sein zu können. Am 11. Februar ist bei den Spielen der Super-G geplant, vier Tage später folgt das Abfahrtsrennen.

Goggia soll nun am Montag nach China reisen, sagte der Präsident des Italienischen Olympischen Komitees (CONI) Giovanni Malago der Gazzetta dello Sport. Ursprünglich sollte die 29-Jährige bei der Eröffnungsfeier am Freitag die italienische Fahne in das Nationalstadion von Peking tragen.