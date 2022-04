Köln (SID) - Die Ruderer aus Oxford haben bei der Rückkehr auf die Themse die 167. Auflage des prestigeträchtigen Boat Race gewonnen. Mit dem ersten Sieg über die Universität aus Cambridge seit 2017 verkürzte Oxford im historischen Vergleich auf 81:85, im Jahr 1877 hatte es ein "totes" Rennen gegeben. Die Siegerzeit nach 6,8 km betrug 16:47 Minuten.

Im 76. Vergleich bei den Frauen setzte sich hingegen Cambridge in der Rekordzeit von 18:22 Minuten mit zwei Längen Vorsprung vor dem Boot aus Oxford durch und führt nun im "ewigen" Vergleich mit 46:30.

Nach der Pandemiepause 2020 und einem Jahr auf dem Fluss Great Ouse in Ely kehrten die Ruderteams der englischen Universitäten Cambridge und Oxford nach London zurück und kämpften wieder vor Zuschauern um die prestigeträchtigen Titel - bis zu 250.000 Schaulustige wurden zwischen Putney und Mortlake erwartet.

Zuletzt hatten die "Light Blues" aus Cambridge beide Klassen mit drei Siegen in Serie bei den Männer und vier Erfolgen bei den Frauen dominiert. Den "Dark Blues" aus Oxford gelang es aber mit den Olympia-Medaillengewinnern Charles Elwes und Angus Groom, den Trend bei den Männern zu brechen.

Deutsche Ruderinnen und Ruderer saßen in diesem Jahr nicht in den Booten. Zwar gehörten Elena von Müller, Carina Graf, Lasse Grimmer (alle Cambridge), Jan Stratmann und Tassilo von Müller (beide Oxford) zu den Teams, verpassten aber die Qualifikation für die Top-Boote. Dort wetteiferten in den Achtern der Männer Ruderer aus Großbritannien, den USA, Kanada, Neuseeland, Österreich und der Schweiz um den Sieg.