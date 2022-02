Peking (SID) - Rückschlag für die deutschen Skilangläuferinnen im Medaillenkampf: Olympia-Entdeckung Katherine Sauerbrey muss am Mittwoch (15.15 Uhr OZ/8.15 MEZ/ARD und Eurosport) auf einen Start im Klassik-Teamsprint von Peking verzichten. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, habe sich die 24 Jahre alte Thüringerin Sauerbrey nicht zu 100 Prozent fit gefühlt und sich "aufgrund der Belastungssummation der vergangenen Tage" gegen einen Start entschieden.

Damit wird Katharina Hennig (Oberwiesenthal) an der Seite von Victoria Carl (Zella-Mehlis) antreten. Carl zeigte sich in China bislang ebenfalls in starker Form, hat im Gegensatz zu Sauerbrey und Hennig aber eher im freien als im Klassikstil ihre Vorteile. In der Staffel hatten die deutschen Frauen mit Sauerbrey und Hennig auf den Klassikstrecken sowie Carl und Sofie Krehl auf den Freistilparts überraschend Silber geholt.