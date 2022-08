Köln (SID) - Die Debatte ist in vollem Gange: Sollen die Olympischen Spiele nach Deutschland zurückkehren? Lohnt sich eine weitere Bewerbung? Was bringt das Mega-Event dem Sport und der Gesellschaft? 50 Jahre nach den Sommerspielen in München - am Jahrestag der Eröffnungsfeier - lädt SID Marketing zur #MixedZone unter dem Titel "Erinnerung, Vermächtnis, Perspektiven" ein.

Goldmedaillengewinnerinnen und -Gewinner, die DOSB-Führung sowie hochrangige Vertreter aus Wirtschaft und Medien diskutieren beim SID-Event am Freitag (26. August, ab 14 Uhr) in Köln über Chancen, Nutzen und Vorbehalte einer deutschen Olympia-Initiative.

Zu Gast in den verschiedenen Talkrunden sind unter anderem Präsident Thomas Weikert und der Vorstandsvorsitzende Torsten Burmester vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Einblicke in ihre Erfahrungen geben Olympiasieger wie Karin Büttner-Janz oder Julius Brink sowie aktuelle Sportgrößen wie Lisa Brennauer oder Kim Bui.