Iivo Niskanen hat bei den Winterspielen in Peking über 15 km gewonnen und nach dem Sieg im 50-km-Marathon 2018 sein zweites Olympia-Gold geholt.

Peking (SID) - Der finnische Skilangläufer Iivo Niskanen hat bei den Winterspielen in Peking den Klassiker über 15 km gewonnen und nach dem Sieg im 50-km-Marathon 2018 in Pyeongchang sein zweites Olympia-Gold geholt. Einen Tag nachdem seine Schwester Kerttu im Frauen-Rennen über 10 km als Zweite hinter Therese Johaug den Sieg um 0,4 Sekunden verpasst hatte, setzte sich der 30 Jahre alte Klassik-Spezialist mit 23,2 Sekunden Vorsprung auf Alexander Bolschunow durch. Bronze ging an den Norweger Johannes Hösflot Kläbo.

Die deutschen Läufer hatten am Tag nach dem starken fünften Platz von Katharina Hennig nichts mit der Medaillenvergabe zu tun. Bester DSV-Athlet war Lucas Bögl (Gaißach) mit 2:19 Minuten Rückstand auf Platz 17, Jonas Dobler (Traunstein) und Janosch Brugger (Schluchsee) belegten Rang 19 und 20. Olympia-Debütant Albert Kuchler (Lam) belegte nach einem Fauxpas nur Platz 32 - der 23-Jährige war viel zu früh Richtung Ziel abgebogen und musste umdrehen.

Niskanen war am Sonntag bereits Dritter im Skiathlon geworden. Erst zum vierten Mal in der Geschichte holte ein Geschwisterpaar bei denselben Olympischen Winterspielen eine Einzel-Medaille. 1980 war das Eric und Beth Heiden (USA/Eisschnelllauf) sowie Andreas und Hanni Wenzel (Liechtenstein/Ski alpin), 2006 Ivica und Janica Kostelic (Kroatien/Ski alpin) gelungen.

2006 in Turin hatte Tobias Angerer mit Bronze über 15 km die letzte Einzel-Medaille für einen deutschen Langläufer gewonnen, vor vier Jahren in Pyeongchang war Thomas Bing immerhin Elfter geworden.