Peking (SID) - Snowboarderin Annika Morgan hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking auch im Big-Air-Wettbewerb das Finale erreicht. Zwei Tage nach ihrem 20. Geburtstag landete sie am Montag in der Qualifikation in Shougang trotz eines Patzers beim ersten Sprung mit 132,25 Punkten auf Rang acht. Bereits im Slopestyle hatte sich Morgan für das Finale qualifiziert und war dort Achte geworden.

Nur die besten zwölf Athletinnen sind bei der Big-Air-Entscheidung am Dienstag (9.30 Uhr OZ/2.30 MEZ) dabei. Die Qualifikation gewann mit 176,50 Punkten Slopestyle-Olympiasiegerin Zoi Sadowski-Syn (Neuseeland) vor den beiden Japanerinnen Kokomo Murase (171,00) und Reira Iwabuchi (158,50). Die US-Amerikanerin Julia Marino, die im Slopestyle Silber gewonnen hatte, verzichtete auf ihren Start.

Bei den Männern geht es ab 13.30 Uhr (Ortszeit) für Leon Vockensperger (Rosenheim) und Noah Vicktor (Bischofswiesen) um die Teilnahme am Medaillenkampf. Im Slopestyle hatte das Duo das Finale verpasst.