Peking (SID) - Snowboardcrosserin Jana Fischer ist bei den Olympischen Spielen in Peking schon im Achtelfinale ausgeschieden. Die Juniorenweltmeisterin von 2019 war in ihrem K.o.-Lauf im Genting Snow Park von Zhangjiakou nach einem Fahrfehler beim Start chancenlos und fuhr als Vierte abgeschlagen ins Ziel. Nur die beiden Besten jedes Laufs erreichen das Viertelfinale.

"Ich war eigentlich sehr zuversichtlich. Ich weiß auch nicht, warum ich oben hängengeblieben bin", sagte Fischer, die verletzungsbedingt in dieser Saison erst ein Weltcuprennen gefahren war: "Eine Runde weiter wäre auf jeden Fall Pflicht gewesen." Am Samstag geht sie im erstmals olympischen Mixed-Teamwettbewerb erneut an den Start.

Bei den Männern greift Martin Nörl nach zuletzt drei Weltcupsiegen in Folge am Donnerstag (ab 14.00 Uhr OZ/7.00 MEZ) nach einer Medaille. Nach den geplatzten Medaille.träumen von Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister im Parallel-Riesenslalom wartet Snowboard Germany bislang noch auf die erste Podestplatzierung bei den Winterspielen.