Vor dem Hintergrund der kriegerischen Intervention Russlands in der Ukraine sollte das IOC seine russischen Mitglieder ausschließen.

Köln (SID) - Vor dem Hintergrund der kriegerischen Intervention Russlands in der Ukraine sollte das Internationale Olympische Komitee seine russischen Mitglieder ausschließen. Diese Forderung erhob Sabine Poschmann, sportpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Es könne nicht sein, "dass sie bei so einem Verband im Grunde an der Spitze stehen, noch die Richtung vorgeben und sich auch irgendwo präsentieren können", sagte Poschmann.

Für sie bedeute Isolation auch "einen Ausschluss solcher Mitglieder", sagte die 53-Jährige. Russische IOC-Mitglieder sind die zweimalige Stabhochsprung-Olympiasiegerin Jelena Issinbajewa und der langjährige Davis-Cup-Teamchef Schamil Tarpischtschew.

Dass die generellen Sanktionen des Sports gegen Russland schnell aufgehoben werden, glaubt Poschmann nicht: "Es wird gewiss lange Zeit dauern, bis russische Sportler wieder an Wettbewerben teilnehmen. Ich glaube, mit Putin wird uns das nicht gelingen."