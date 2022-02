Peking (SID) - Die Athletinnen und Athleten des US-Olympiateams wollen die IOC-Entscheidung zu den Siegerehrungen im Eiskunstlauf nicht hinnehmen. "Alle Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen müssen mit einer Medaillenzeremonie abgeschlossen werden", hieß es in einer Stellungnahme der Athletenkommission (AAC) des Olympischen und Paralympischen Komitees der USA. Die Athletenvertreter fordern das IOC auf, den Sportlerinnen und Sportlern die Siegerehrungen "nicht wegzunehmen".

Die IOC-Exekutive hatte am Montag im Zuge des CAS-Urteils zum Fall der Russin Kamila Walijewa entschieden, Medaillenvergaben mit Beteiligung der 15-Jährigen in Peking auszusetzen. Walijewa war Ende Dezember positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden, über Sanktionen für die Europameisterin wird erst nach den Spielen entschieden. Der Sportgerichtshof CAS urteilte in Peking nur über Walijewas Startrecht im Einzelwettbewerb (ab Dienstag).

In der ersten Wettkampfwoche hatte sie mit der russischen Mannschaft Gold gewonnen - vor den USA und Japan. "Saubere Athleten, die die unglaubliche Leistung vollbracht haben, eine Olympische oder Paralympische Medaille zu gewinnen, verdienen eine Medaillenzeremonie, und sie verdienen es, bei den Spielen gefeiert zu werden", schrieb die Sportlervertretung am Dienstag "im Auftrag der mehr als 2020 US-Athleten bei den Winterspielen".