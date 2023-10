Zwei Spiele, zwei Siege - der Start der deutschen Volleyballer in die Olympia-Qualifikation hat die Hoffnung auf eines der begehrten Tickets für die Sommerspiele in Paris genährt. Grund zum Feiern gab es für Georg Grozer und Co. nach den Erfolgen gegen den Iran und Kuba (jeweils 3:1) jedoch noch nicht. Die DVV-Auswahl weiß: Die dicken Brocken beim Qualifikationsturnier in Rio de Janeiro kommen noch.

"Natürlich sind das die vermeintlich schwersten Spiele, aber hier gibt es kein einziges leichtes Spiel", sagte Johannes Tille mit Blick auf die nächsten Duelle am Mittwoch mit Gastgeber Brasilien (1.30 Uhr MESZ) und Weltmeister Italien (18.30 Uhr MESZ). Nach dem Doppelpack gegen die Favoriten weiß die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski bereits besser, wo sie steht.

Weitere Gegner in der insgesamt schwer einzuordnenden Gruppe A sind die Ukraine (15.), Tschechien (20.) und Katar (17.). Nur die besten zwei Mannschaften aus allen drei Achter-Gruppen sichern sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen, die Gastgeber Frankreich schon sicher hat. Zuletzt war 2012 in London ein deutsches Team bei Sommerspielen vertreten.

Sollte Deutschland keinen der benötigten beiden Plätze belegen, gäbe es noch eine weitere Chance über die Weltrangliste. Darauf hoffen auch noch die deutschen Frauen, die ihr Quali-Turnier auf Platz fünf abgeschlossen hatten.