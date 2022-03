Köln (SID) - Skilangläufer Thomas Bing hat bei der Jubiläumsausgabe des traditionsreichen Wasalaufs in Schweden den erhofften Sieg verpasst. Der zweimalige Olympia-Teilnehmer aus Dermbach hielt sich auf den 90 Kilometern zwischen Sälen und Mora bis zum Schluss in der Spitzengruppe und wurde wie im Vorjahr Elfter. 100 Jahre nach der Premiere im Jahr 1922 ging der Sieg wie schon 2018 an den Norweger Andreas Nygaard.

Nach dem Start waren zunächst Hunderte Läufer in einen Massensturz verwickelt, Stock- und Skibrüche zwangen viele Teilnehmende zur Aufgabe. Bing überstand das Chaos, lief vorne mit und lag am Ende fünf Sekunden hinter Nygaard, der in 3:32:18 Stunden den Streckenrekord aus dem Vorjahr (3:28:18) verpasste. Zum zehnten Mal in Folge ging somit der Sieg nach Norwegen.

15.800 Läuferinnen und Läufer hatten für das Rennen am Sonntag gemeldet, Russen und Belarussen waren kurzfristig ausgeschlossen worden. Insgesamt waren seit Freitag sogar mehr als 50.000 Teilnehmer bei den Rennen über verschiedene Distanzen in der Loipe.

Am 19. März 1922 hatte der erste Wasalauf mit knapp über 100 Teilnehmern stattgefunden, um an Gustav Eriksson Wasas historische Flucht auf Skiern vor den Soldaten des dänischen Königs Christian II. im Jahr 1521 zu erinnern.