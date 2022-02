Peking (SID) - Für Kombinierer-Bundestrainer Hermann Weinbuch waren die zehnten Olympischen Spiele seiner Karriere auch die letzten. "Ja, das ist sicher", sagte der 61-Jährige nach dem Teamsilber seiner Mannschaft am Donnerstag in Peking.

Ob es auch das letzte Großereignis war und er zum Saisonende sein Amt aufgibt, wisse er noch nicht: "Wir werden uns in Frühjahr zusammensetzen. Aber Olympische Spiele werde ich nicht mehr machen." Die nächste WM findet 2023 in Planica/Slowenien statt, die nächsten Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina.

Weinbuch war 1980, 1984 und 1988 als Athlet bei Olympia am Start, blieb aber ohne Medaille. 1996 wurde er Bundestrainer und war er seit 2000 bei allen Winterspielen im Einsatz. Die Team-Medaille am Donnerstag war seine 16. bei Olympia, sechs Olympiasieger durfte Weinbuch feiern.